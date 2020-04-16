В России из-за коронавируса приостановили плановую вакцинацию

Прививки делают только новорожденным в роддомах

Распространение коронавирусной инфекции внесло изменение в национальный календарь профилактических прививок в России. Плановая вакцинация, а также иммунизация по эпидпоказаниям приостановлены, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Вакцинация сейчас приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции", - цитирует Кузнецова ТАСС. Помощник министра уточнил, что вакцинация новорожденных в родильных домах продолжается.

По последним данным, в России за сутки зарегистрировано 3448 случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных достигло 24 тысяч 938 человек, выздоровели 2304 пациента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"