Александр Гудков сделал предложение своему любимому человеку

Имя второй половины шоумен так и не раскрыл

Комик Александр Гудков не балует поклонников подробностями своей личной жизни. Но завесу тайны смогла приоткрыть Ксения Собчак.

В своем шоу в YouTube она разговорила телеведущего и тот признал, что "жестко влюблен". Более того, он даже сделал предложение своему любимому человеку.

"Полгода назад! Все нормально. Свадьбы пока не будет. Я не хочу об этом говорить! Собчак разрушила мою крепость!" — сказал Гудков.

Устраивать пышное свадебное торжество шоумен не собирается. Он объяснил, что согласился бы на это, если бы они не были известными людьми. Свадьба, скорее всего, пройдет в Юрмале летом, пишет Газета.ру. Тем не менее, личность и имя своей второй половины Гудков так и не раскрыл.

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