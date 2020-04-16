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Путин поручил предоставить отсрочку по страховым взносам малому бизнесу

12:02
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Срок выполнения – до 30 апреля

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по уплате страховых взносов на полгода. Президент России Владимир Путин поручил правительству оформить такую меру поддержки компаний, вынужденных прекратить свою работу из-за режима повышенной готовности, до 30 апреля.
Путин озвучил дополнительные меры поддержки бизнеса. Полная версия

"Правительству Российской Федерации принять решения… обеспечивающие предоставление налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), отсрочки уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на шесть месяцев", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Налогоплательщикам, которые получили отсрочку страховых взносов и налогов, предоставят возможность погашения задолженности ежемесячно, равными долями в течение года - по истечении шести месяцев с даты предоставления отсрочки.

О такой мере поддержки предприятий малого и среднего бизнеса Владимир Путин во время селекторного совещания с главами регионов 8 апреля. Президент подчеркнул, что не должно возникнуть ситуации, когда компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги.

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