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Напуганные коронавирусом британцы массово бросают пить

12:34
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Треть опрошенных резко сократили привычную дозу алкоголя

Британцы изменили своим алкогольным привычкам из-за режима изоляции, введенного в условиях эпидемии коронавируса. Большинство опрошенных признались, что существенно сократили привычную дозу либо вовсе бросили пить.
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Каждый третий респондент заявил, что сократил – или хотя бы старался сократить употребление алкоголя. 6% опрошенных признались, что вовсе прекратили употреблять горячительные напитки, пишет The Guardian, ссылаясь на опрос компании Opinium.

Исследователи выяснили, что почти половина респондентов из числа тех, кто раньше употреблял алкоголь раз в неделю, теперь пьют еще реже – или же принимают незначительно количество. Их примеру следуют и 27% опрошенных, которые ранее употребляли алкоголь от двух до шести раз в неделю.

Есть среди британцев и сторонники противоположного подхода к проблеме. Каждый пятый житель Соединенного королевства из числа принявших участие в опросе, заявил, что с момента введения ограничений стал употреблять большее количество алкоголя.

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