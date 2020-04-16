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Мишустин: более 500 тыс. компаний получат поддержку от государства

12:50
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Новые шаги призваны поддержать экономику страны во время борьбы с COVID-19

В связи с пандемией коронавируса более 500 тысяч компаний смогут получить от государства прямые выплаты. В этих организациях трудятся порядка трех миллионов человек, отметил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, кабмин будет и дальше прорабатывать меры поддержки экономики в текущей ситуации. "Следующим этапом будет разработка и принятие мер по отдельным секторам экономики", - сказал Мишустин.

Также премьер поручил отраслевым ведомствам подготовить предложения по своим сферам – легкой промышленности, авиационной, строительства, передает ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин озвучил дополнительные меры поддержки бизнеса. Глава государства сообщил, что в перечень наиболее пострадавших отраслей нужно добавить малые и средние компании, которые торгуют непродовольственными товарами.

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