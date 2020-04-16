В Чехии за сутки не зафиксировано ни одного умершего от COVID-19

Минздрав заявляет о переломном моменте

Впервые с 23 марта в Чехии не зафиксировано ни одного случая смерти от болезни, вызванной COVID-19. В Минздраве страны заявляют о переломе.

За прошедший месяц не было ни одного дня, чтобы не умирали заболевшие коронавирусом. Однако по данным за 16 апреля статистика не изменилась. Число умерших держится на отметке в 166 человек вторые сутки подряд.

Как сообщили в министерстве, за прошедшие сутки было выявлено 152 новых случая заражения, вылечился 831 человек. Анализы с начала марта сдали 146 004 жителя страны.

Всего в Чехии сейчас зарегистрировано 6 303 пациента с коронавирусом. По прогнозам Минздрава, к концу апреля число возрастет до 11 тысяч, передает ТАСС.

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