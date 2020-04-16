Собянин открыл коронавирусный стационар на 550 коек в Люблине

Инфекционными стали два корпуса

В Москве открылся ещё один стационар для больных коронавирусом. Он заработал на базе клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Семашко. В четверг её посетил Сергей Собянин. Лечебное учреждение дооснащено современным оборудованием, закуплены необходимые медикаменты, развёрнуты больше полутысячи коек.

Корпуса железнодорожной больницы имени Николая Семашко в Люблино условно стали двухцветными. Две зоны- "зеленую" и "красную" - разделяют санитарные шлюзы. На зараженной территории даже телефоны под запретом, поэтому связь с коллегами медики будут держать по рации, передает "ТВ Центр".

Уже завтра многопрофильная больница начнет работать как инфекционный стационар- сюда по "скорой" будут привозить пациентов с подозрением на коронавирус. Все врачи и медсестры прошли специальный инструктаж, дополнительно обучались пульмонологи и реаниматологи. По опыту коллег из других больниц уже знали - впереди тяжелые смены.

Это уже третий стационар железнодорожной больницы имени Семашко, который подключился к борьбе с коронавирусом. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, это ощутимая помощь - больше тысячи коек и дополнительные места в реанимации.

"Вступает в ряды борьбы с коронавирусом большой отряд медицинских работников Российских железных дорог. В Москве открыта уже третья клиника. Всего около 3 тыс. медицинских работников РЖД будут заниматься этой проблемой. Очень важно, что медицинские работники включаются добровольно в эту систему, они обеспечены необходимым оборудованием, квалифицированы, знающие свое дело люди, которые привыкли работать с большими объемами, с тяжелыми пациентами", - отметил Собянин.

"Сеть большая - практически во всех регионах Российской Федерации. Мы участвуем в программе, поскольку больные и по другим направлениям остаются. Но здесь, в Москве, если будет необходимость, - мы обсудили с Сергеем Семеновичем - мы готовы будем перепрофилировать и большее количество, то, которое необходимо будет Москве", - сообщил председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров.

В Люблине инфекционными стали два корпуса - хирургический и терапевтический. Реанимацию оснастили современным оборудованием, но самая масштабная перепланировка потребовалась, чтобы разделить потоки медиков и пациентов из красной и зеленой зоны.

Пандемия диктует медикам свои условия - им приходится на работе жить в буквальном смысле. После смен в так называемой "красной зоне" они будут возвращаться не домой - во временное общежитие, под которое переоборудован целый корпус.

Здесь есть массажные кабинеты, зал для занятий спортом и водолечебница. Но скорее всего, на это просто не останется времени - первые пациенты приедут уже завтра.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"