ВОЗ заявила о наступлении "критичных недель" в борьбе с COVID-19

Особенно это касается Европы

Всемирная организация здравоохранения отмечает позитивные сдвиги в ситуации с коронавирусом в некоторых государствах европейского региона. Однако в целом обстановка все еще тревожная, заявил региональный директор подразделения Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге.

"Количество новых случаев продолжает расти в Европе. За последние недели количество новых случаев почти удвоилось, приблизившись к миллиону. Это означает, что почти 50% всех случаев заболевания в мире приходится на Европу", - сказал Клюге.

Представитель ВОЗ признал, что в наиболее пострадавших от пандемии государствах региона наблюдается позитивная тенденция. Снижается рост числа заболевших в Испании, Италии, Германии, Швейцарии и Франции.

В то же время, по словам Клюге, этот позитив "подрывается негативными сигналами из других стран" - представитель ВОЗ упомянул Великобританию, Турцию, Украину, Беларуссию и Россию. Что же касается Европы, то следующие несколько недель будут для нее критичными, приводит комментарий Клюге РИА Новости.

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