ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ заявила о наступлении "критичных недель" в борьбе с COVID-19

13:33
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Особенно это касается Европы

Всемирная организация здравоохранения отмечает позитивные сдвиги в ситуации с коронавирусом  в некоторых государствах европейского региона. Однако в целом обстановка все еще тревожная, заявил региональный директор подразделения Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге.
Пока рост: ВОЗ прогнозирует увеличение числа зараженных COVID-19 в России

"Количество новых случаев продолжает расти в Европе. За последние недели количество новых случаев почти удвоилось, приблизившись к миллиону. Это означает, что почти 50% всех случаев заболевания в мире приходится на Европу", - сказал Клюге.

Представитель ВОЗ признал, что в наиболее пострадавших от пандемии государствах региона наблюдается позитивная тенденция. Снижается рост числа заболевших в Испании, Италии, Германии, Швейцарии и Франции.

В то же время, по словам Клюге, этот позитив "подрывается негативными сигналами из других стран" - представитель ВОЗ упомянул Великобританию, Турцию, Украину, Беларуссию и Россию. Что же касается Европы, то следующие несколько недель будут для нее критичными, приводит комментарий Клюге РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меры по предотвращению распространения коронавируса в США
Меры по предотвращению распространения коронавируса в США
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.