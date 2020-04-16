Рошаль заявил о пике ситуации с коронавирусом в России

В таких выводах врача убеждает статистика

Россия подходит к пику развития ситуации с коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика заболеваемости, заявил сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль.

"Я не гадалка, и я не специалист-инфекционист. Я просто доктор, я вижу те цифры, которые есть. Думаю, что мы подходим к пику", - заявил доктор на онлайн-конференции в ТАСС.

Рошаль отметил, что пациенты с положительным результатом тестов на COVID-19, несомненно, еще будут появляться. Однако меры, предпринятые в России по подготовке к возможному дальнейшему развитию пандемии, максимальны, уверен врач.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения. 232 пациента умерли, выздоровели 2 304 человека. В мире с начала пандемии заразились COVID-19 более 2 миллионов человек, жертвами коронавируса стали около 140 тысяч.

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