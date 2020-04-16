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Матвиенко посоветовала в самоизоляции не гадать на кофейной гуще

14:34
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Ограничения продлятся до тех пор, пока угроза коронавируса не пойдет на спад

Режим самоизоляции в России продлится столько, сколько потребует ситуация с коронавирусом. Расслабляться раньше времени нельзя, как бы ни было тяжело, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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По ее словам, рекомендации о смягчении режима самоизоляции и других карантинных мер будут выданы только после того, как ситуация стабилизируется и количество зараженных пойдет на спад. Пока что можно говорить лишь о прогнозах.

"Они, к сожалению, не все подтверждаются или совсем не подтверждаются, и гадать на кофейной гуще нельзя. Это очень серьезная история", - подчеркнула Матвиенко. Ее слова приводит "Интерфакс".

Спикер Совфеда подчеркнула, что остановить распространение коронавируса позволит только строгое исполнение предписаний и дисциплина каждого гражданина. По словам Матвиенко, многие ее знакомые пренебрегли рекомендациями, считая, что "это не про них", и в итоге заболели.

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Сама она тоже минимизировала контакты с людьми и регулярно сдает тест на коронавирус. Последний был сделан накануне, и результат пришел отрицательный.

В России с 30 марта по 30 апреля действует режим нерабочих дней. В ряде регионов граждане обязаны соблюдать самоизоляцию. Покидать дома разрешено в исключительных случаях. В Москве с 15 апреля действует пропускной режим для поездок по городу на личном и общественном транспорте.

По данным на 16 апреля, в России подтверждено 27938 случаев заражения коронавирусом. 232 человека с подтвержденным диагнозом скончались. Больше половины заражений приходится на Москву — 16146.

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