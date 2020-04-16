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Вирусолог опроверг слухи о заражении COVID-19 через воздух

14:39
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Все дело в передвижении людей

Рост числа заболевших коронавирусом в российских регионах никак не связан со способностью COVID-19 перемещаться по воздуху. Инфекция в воздухе быстро погибает, пояснил главный внештатный эпидемиолог России, академик Николай Брико.
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"Перелетать вирус никак не может, потому что в воздухе он погибает через непродолжительное время, в основном через полчаса. За крайне редким исключением - через три, но это крайне редко", - цитирует академика "Интерфакс".

Эксперт прокомментировал появившиеся сообщения о том, что рост числа зараженных в регионах связан со способностью COVID-19 распространяться по воздуху. Он пояснил, что этот вид вируса нестойкий и погибает под воздействием многих факторов, в том числе и ультрафиолета. Следовательно, по воздуху он распространяться никак не может: его разносят только люди.

Брико отметил, что регионы в настоящее время отстают от Москвы в развитии эпидемиологической ситуации минимум на три недели – так что мы наблюдаем естественное развитие эпидемиологического процесса.

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