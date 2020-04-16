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Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси

14:59
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Это позволит оградить родных и близких медиков от риска заражения

Медицинские работники столичных больниц смогут бесплатно жить в гостиницах города и ездить на такси до места работы и обратно. Такое постановление подписал Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы. Это позволит оградить родных и близких медиков от риска заражения.

Оплачиваться проживание и транспортные услуги будут из городского бюджета. Медработников обеспечат максимально комфортными условиями для отдыха, в том числе двухразовым питанием. Кроме того, им будут доступны услуги прачечной.

"Для размещения медработников московские отели провели необходимую работу по переоборудованию и усилению санитарного режима. По возможности, расселять медиков будут в гостиницы, расположенные максимально близко от места их работы", - сообщили в столичной мэрии.

Разместиться врачи смогут в 20 гостиницах. Заезд начался с 12 апреля. На данный момент, размещено уже 500 человек.

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