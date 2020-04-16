Объявлено об опасности COVID-19 для домашних питомцев

Вакцины для животных не существует

Домашние питомцы рискуют заразиться COVID-19 от своих любящих хозяев, болеющих коронавирусом. Комитет по ветеринарии Москвы предупреждает: это происходит при тесном контакте с инфицированным.

"Существует риск заражения домашних животных в результате их тесного контакта с людьми, болеющими новой коронавирусной инфекцией, при несоблюдении мер предосторожности и гигиены", - сказано в сообщении. Ветеринары подчеркивают, что заражение вирусом COVID-19 может иметь серьезные последствия для здоровья и благополучия друзей человека.

Эксперты предупреждают, что в настоящее время нет вакцин против новой коронавирусной инфекции для домашних животных нет. Существуют вакцины против кишечной коронавирусной инфекции у собак. Однако эти препараты не лицензированы для использования против COVID-19, передает РИА Новости.

Также ветеринары не рекомендуют владельцам собак надевать на питомцев маски во время выгуливания. Это не имеет смысла, более того - приведет к ухудшению самочувствия животного.

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