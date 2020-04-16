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Какая дистанция убережет от коронавируса в 90% случаев

15:31
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Перелетать на большие расстояния вирус не может

Обоснованная "социальная дистанция", которая необходима, чтобы уберечься от передачи коронавируса, составляет два метра. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог России, академик Николай Брико.
Рошаль заявил о пике ситуации с коронавирусом в России

По его словам, есть информация, что инфекция может распространяться и на расстояние в четыре метра. Однако для этого должны быть соответствующие условия, передает "Интерфакс".

Ранее вирусолог опроверг слухи о заражении COVID-19 через воздух.

По словам Брико, перелетать вирус никак не может, потому что в воздухе он погибает очень быстро – примерно через полчаса.

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