Какая дистанция убережет от коронавируса в 90% случаев

Перелетать на большие расстояния вирус не может

Обоснованная "социальная дистанция", которая необходима, чтобы уберечься от передачи коронавируса, составляет два метра. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог России, академик Николай Брико.

По его словам, есть информация, что инфекция может распространяться и на расстояние в четыре метра. Однако для этого должны быть соответствующие условия, передает "Интерфакс".

Ранее вирусолог опроверг слухи о заражении COVID-19 через воздух.

По словам Брико, перелетать вирус никак не может, потому что в воздухе он погибает очень быстро – примерно через полчаса.

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