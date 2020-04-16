В Красноярске предотвратили нападение на школу (видео)

Задержан 14-летний подросток
В Красноярске задержали 14-летнего подростка, планировавшего вооруженное нападение на школу.
Подозреваемый признался, что готовился к стрельбе в школе, преступление он запланировал на 19-20 апреля. При обыске у него нашли обрез, четыре самодельные бомбы, средства связи и личные дневники с записями.
На видео, которое распространила ФСБ, можно заметить, как правоохранительные органы входят в дом, задерживают парня и исследуют комнату со служебными собаками.
Процессуальное решение в отношении задержанного будет принято после экспертиз оружия, боеприпасов, других найденных предметов, сообщили в центре общественных связей спецслужбы ФСБ России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"