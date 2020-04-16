В Красноярске предотвратили нападение на школу (видео)

Задержан 14-летний подросток

В Красноярске задержали 14-летнего подростка, планировавшего вооруженное нападение на школу.

Подозреваемый признался, что готовился к стрельбе в школе, преступление он запланировал на 19-20 апреля. При обыске у него нашли обрез, четыре самодельные бомбы, средства связи и личные дневники с записями.

На видео, которое распространила ФСБ, можно заметить, как правоохранительные органы входят в дом, задерживают парня и исследуют комнату со служебными собаками.

Процессуальное решение в отношении задержанного будет принято после экспертиз оружия, боеприпасов, других найденных предметов, сообщили в центре общественных связей спецслужбы ФСБ России.

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