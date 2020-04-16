В Москве и Подмосковье отменили автобусы до кладбищ на Пасху

Это нужно, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции

В Москве и Подмосковье временно отменили автобусные маршруты до кладбищ на пасхальные праздники. Как сообщили ТВЦ.RU в Мосгортрансе, транспорт не будет ходить до мемориальных комплексов 19, 26 и 28 апреля.

"На пасхальные праздники (19, 26 и 28 апреля) не будут работать специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов Москвы и Московской области. Это нужно, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Пожалуйста, оставайтесь дома", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Мосгортрансе порекомендовали жителям столицы и области беречь свое здоровье.

Ранее Русская православная церковь призвала верующих в ближайшие недели, а также на Пасху (19 апреля) молиться дома и воздержаться от посещения храмов.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России подтверждено еще 3448 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах страны. Таким образом, общее число заболевших выросло до 27938 человек.

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