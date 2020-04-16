ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве и Подмосковье отменили автобусы до кладбищ на Пасху

15:27
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Это нужно, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции

В Москве и Подмосковье временно отменили автобусные маршруты до кладбищ на пасхальные праздники. Как сообщили ТВЦ.RU в Мосгортрансе, транспорт не будет ходить до мемориальных комплексов 19, 26 и 28 апреля.

Сергунина: столичные парки подготовили онлайн-программу к Пасхе
Москвичей разочаровали прогнозом погоды на Пасху
РПЦ проведёт на Пасху онлайн-литургию

"На пасхальные праздники (19, 26 и 28 апреля) не будут работать специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов Москвы и Московской области. Это нужно, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Пожалуйста, оставайтесь дома", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Мосгортрансе порекомендовали жителям столицы и области беречь свое здоровье.

Ранее Русская православная церковь призвала верующих в ближайшие недели, а также на Пасху (19 апреля) молиться дома и воздержаться от посещения храмов.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России подтверждено еще 3448 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах страны. Таким образом, общее число заболевших выросло до 27938 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кладбище
Кладбище
Пассажиры автобуса в медицинских масках
Пассажиры автобуса в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.