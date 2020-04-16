Появились новые данные об инкубационном периоде коронавируса

Информацией поделились в Минздраве России

В Минздраве озвучили новые данные о коронавирусе. Инкубационный период COVID-19 может составлять более 14 дней.

Как говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения, продолжительность инкубационного периода COVID‑19 колеблется в пределах от одного до 14 дней и чаще всего составляет около пяти дней.

Инкубационный период - это период времени между заражением и появлением клинических симптомов болезни.

Новая информация об инкубационном периоде содержится в презентации к выступлению главного внештатного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой на онлайн-собрании Научного совета РАН, передает РИА Новости.

Более продолжительные сроки инкубационного периода коронавируса могут быть при передаче его от животных, отмечается в презентации.

Ранее американские ученые назвали основной признак, по которому можно отличить заболевание коронавирусом от простуды. Ключевой симптом заражения COVID-19 - потеря обоняния при свободных носовых пазухах.

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