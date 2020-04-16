Российские вузы начнут новый учебный год онлайн

Главное – обеспечить качество, отмечают в Минобрнауки

Министерство образования и науки готовится к различным сценариям развития пандемии в России. В ведомстве не исключают, что новый учебный год в вузах начнется в дистанционном режиме.

"Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты… и не исключаем возможности начала учебного года онлайн", - сказал Валерий Фальков. Глава Минобрнауки России ответил на вопрос корреспондента телеканала "Россия 24", будет ли снят режим изоляции к сентябрю и готовятся ли в министерстве начать учебный год в режиме онлайн.

В то же время, подчеркнул Фальков, ведомство делает акцент на качестве образования. И этот критерий будет главным при выборе дальнейшей стратегии, заключил министр.

По последним данным, в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения. 232 пациента умерли, выздоровели 2 304 человека. В мире с начала пандемии заразились COVID-19 более 2 миллионов человек, жертвами коронавируса стали около 140 тысяч.

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