Москвич погиб при попытке обрадовать жену

Трагедия произошла на Рязанском проспекте

Московская полиция выясняет обстоятельства смерти 54-летнего мужчины в собственной квартире на Рязанском проспекте.

Как утверждает telegram-канал Mash, мужчина решил порадовать свою жену, которая в злополучный день была на работе, и затеял уборку в доме. Когда он наводил чистоту в санузле, то поскользнулся на мокром полу и ударился о ванну.

Пострадавшему удалось вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали сразу несколько травм, в том числе закрытую черепно-мозговую и перелом головки левой плечевой кости. Спустя 10 дней мужчина скончался в больнице.

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