Сумма штрафов за нарушение самоизоляции в Москве достигла 50 миллионов

Всего составлены порядка 12 тысяч протоколов

В Москве за последние сутки составлены около двух тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Таким образом, по столице уже составлены порядка 12 тысяч протоколов. Общая сумма штрафов достигла 50 миллионов рублей, передает ТАСС.

"К сожалению, пока ситуация не улучшается. Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе", - заметил Данчиков.

"Индекс самоизоляции" в Москве на среднем уровне и составляет 3,3 по шкале от 0 до 5. "На улице есть люди", - следует из статистики "Яндекса".

В Москве и большинстве регионов страны с 30 марта действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайне необходимости, это - получение экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора.

С 15 апреля стало обязательным наличие цифрового пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Получить его можно тремя способами: в личном кабинете на портале мос.ру; отправив СМС на номер 7377 или позвонив по телефону 8-495-777-77-77.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 3 448. Общее число инфицированных в стране составляет 27 938. Всего за весь период выздоровели 2 304, скончались 232.

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