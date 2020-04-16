ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сумма штрафов за нарушение самоизоляции в Москве достигла 50 миллионов

16:26
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Всего составлены порядка 12 тысяч протоколов

В Москве за последние сутки составлены около двух тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Таким образом, по столице уже составлены порядка 12 тысяч протоколов. Общая сумма штрафов достигла 50 миллионов рублей, передает ТАСС.

"К сожалению, пока ситуация не улучшается. Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе", - заметил Данчиков.

"Индекс самоизоляции" в Москве на среднем уровне и составляет 3,3 по шкале от 0 до 5. "На улице есть люди", - следует из статистики "Яндекса".

В Москве и большинстве регионов страны с 30 марта действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайне необходимости, это - получение экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора.

С 15 апреля стало обязательным наличие цифрового пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте. Получить его можно тремя способами: в личном кабинете на портале мос.ру; отправив СМС на номер 7377 или позвонив по телефону 8-495-777-77-77.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 3 448. Общее число инфицированных в стране составляет 27 938. Всего за весь период выздоровели 2 304, скончались 232.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сотрудники Росгвардии во время проверки режима самоизоляции
Сотрудники Росгвардии во время проверки режима самоизоляции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.