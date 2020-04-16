ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Введение пропусков разгрузило столичный транспорт на 575 тыс. человек

16:30
  • четверг
  • 16 апреля 2020

В четверг дороги в Москве были на 85% свободнее, чем четыре недели назад

В Москве сократилось количество людей, передвигающихся на личном и общественном транспорте. По данным департамента транспорта столицы, снижение в среду, 15 апреля, по сравнению с 14 апреля – на 575 тысяч человек.

Никаких заторов: как проходит второй день пропускного режима (видео)
В Москве упростили проверку пропусков в метро
Кремль объяснил введение пропусков недисциплинированностью москвичей

"Наиболее заметно снижение в количестве передвижений на личном транспорте - на 429 тысяч человек меньше", - сообщили власти столицы.

16 апреля дороги в Москве были на 85% свободнее, чем четыре недели назад. По отношению к прошлому году трафик в метро сократился на 85%, на личных автомобилях – на 66%, в наземном городском транспорте – на 83%, на такси – на 63%.

Ранее по указу мэра Москвы Сергея Собянина в столице приостановили работу каршеринга. Это необходимо для противодействия распространению коронавируса.

В Москве второй день действует пропускной режим. Горожане ответственно отнеслись к принятым мерам. В четверг никаких затруднений не возникло: дороги свободны, общественный транспорт тоже не загружен, а в вестибюлях и на платформах метро люди соблюдают дистанцию.

Подробнее смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пассажиры в медицинских масках в метро
Пассажиры в медицинских масках в метро
Дистанционная разметка в метро
Дистанционная разметка в метро
Сотрудники полиции во время проверки режима самоизоляции в метро
Сотрудники полиции во время проверки режима самоизоляции в метро
Пустая станция метро
Пустая станция метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.