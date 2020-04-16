Введение пропусков разгрузило столичный транспорт на 575 тыс. человек

В четверг дороги в Москве были на 85% свободнее, чем четыре недели назад

В Москве сократилось количество людей, передвигающихся на личном и общественном транспорте. По данным департамента транспорта столицы, снижение в среду, 15 апреля, по сравнению с 14 апреля – на 575 тысяч человек.

"Наиболее заметно снижение в количестве передвижений на личном транспорте - на 429 тысяч человек меньше", - сообщили власти столицы.

16 апреля дороги в Москве были на 85% свободнее, чем четыре недели назад. По отношению к прошлому году трафик в метро сократился на 85%, на личных автомобилях – на 66%, в наземном городском транспорте – на 83%, на такси – на 63%.

Ранее по указу мэра Москвы Сергея Собянина в столице приостановили работу каршеринга. Это необходимо для противодействия распространению коронавируса.

В Москве второй день действует пропускной режим. Горожане ответственно отнеслись к принятым мерам. В четверг никаких затруднений не возникло: дороги свободны, общественный транспорт тоже не загружен, а в вестибюлях и на платформах метро люди соблюдают дистанцию.

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