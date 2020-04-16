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Сразу 14 военнослужащих военного училища в Тюмени заразились коронавирусом

16:57
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Это второй очаг заражения в городе

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВИККУ) обнаружен очаг заражения коронавирусом.

COVID-19 подтвердился у 14 курсантов и одного гражданского сотрудника, их изолировали и отправили на карантин. Состояние всех инфицированных нормальное, за ними круглосуточно наблюдают врачи.

Первым очагом распространения коронавируса в Тюмени стал Ярковский район, где COVID-19 выявили у одного из рабочих, пишет "Газета.Ru".

"В Ярковском муниципальном образовании рабочие субподрядной приступили к работе, и к началу работы один из них оказался контактным по другому очагу - гостинице "Искра". В ТВВИКУ мы получили очень серьезный очаг заболевания среди курсантов. ", - заявила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

По данным на 16 апреля, в Тюменской области подтверждено 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 10 вылечились, один человек умер.

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