В рамках принятых Собяниным мер на субсидии МСП выделят 20-30 млрд рублей

Именно этот сектор экономики больше всех пострадает в условиях коронавируса

Власти Москвы дополнительно выделят от 20 до 30 миллиардов рублей для субсидирования процентных ставок субъектов малого предпринимательства. Решение принято по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина.

"Мы понимаем, что этот сектор нашей экономики больше всех пострадает в складывающейся ситуации, и на эту меру поддержки дополнительно будет выделено от 20 до 30 миллиардов рублей в зависимости от активности предпринимателей, от того, как они будут обращаться к нам за помощью", - заявил ТВЦ.RU заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Накануне Собянин озвучил новые меры по поддержке бизнеса в Москве. Правительство столицы приняло решение реализовать третий пакет мер по поддержке московских предпринимателей.

Он включает в себя отсрочку до 31 декабря 2020 года уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для кинотеатров, организаций допобразования, санаториев и домов отдыха, организаторов выставок и конференций. Таких организаций в столице в общей сложности около 300.

Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее, чем на 50%.

Также собственники, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела, получат компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года.

Помимо этого, строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.

Кроме того, около 3,3 тысячи предпринимателей ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города. Чтобы помочь им, выкупные платежи II квартала будут перенесены на конец 2020 года.

Также будет запущена беспрецедентна программа кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности. По новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности ставка будет субсидирована до 8%.

Кроме того, со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, есть предварительная договоренность о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по уплате основной суммы долга. Аналогичные проекты готовятся и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП.

Для участия в кредитной программе правительство Москвы ставит предпринимателям единственное условие - расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы, надеется, что приоритетом будет выплата зарплаты.

Накануне президент России Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства.

Как сказал Владимир Путин, объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности сотрудников по состоянию на 1 апреля. Исходя из суммы в 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки. Правительству поручено предусмотреть, чтобы направить такую заявку можно было бы с 1 мая.

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