ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объявил о запуске льготной ипотеки

17:43
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Власти помогут россиянам улучшить свои жилищные условия

Правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики. Об этом в четверг заявил Владимир Путин в ходе онлайн совещания с членами правительства. Главная тема - меры поддержки строительной индустрии в условиях распространения коронавируса, передает "ТВ Центр".

Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Путин поручил предоставить отсрочку по страховым взносам малому бизнесу
Путин озвучил дополнительные меры поддержки бизнеса. Полная версия

Президент отметил, что руководители регионов при проведении противоэпидемиологических мероприятий должны учитывать необходимость непрерывного режима работы на объектах строительства и применять гибкие решения, чтобы не навредить этой сфере. А для этого, считает глава государства, нужно строго выполнять все требования безопасности труда, защиты  здоровья работников, но при этом не тормозить стройку и не замораживать объекты.

Путин сказал, что, как и многие другие отрасли, строительный комплекс столкнулся с объективными трудностями, главная из них - это падение спроса. Президент предложил ряд мер, которые должны поддержать и отрасль и граждан.

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль. Дать людям дополнительные возможность с помощью государства улучшить свои жилищные условия. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5 годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге. Повторю, ставка для граждан составит 6,5%. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Обращаю внимание. Льготная пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года. Прошу правительство обеспечить скорейший запуск этой программы. По предварительным оценкам, на реализацию этой программы уже в 2020 году потребуется направить около 6 миллиардов рублей", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
Новостройка
Новостройка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.