Путин объявил о запуске льготной ипотеки

Власти помогут россиянам улучшить свои жилищные условия

Правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления экономики. Об этом в четверг заявил Владимир Путин в ходе онлайн совещания с членами правительства. Главная тема - меры поддержки строительной индустрии в условиях распространения коронавируса, передает "ТВ Центр".

Президент отметил, что руководители регионов при проведении противоэпидемиологических мероприятий должны учитывать необходимость непрерывного режима работы на объектах строительства и применять гибкие решения, чтобы не навредить этой сфере. А для этого, считает глава государства, нужно строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, но при этом не тормозить стройку и не замораживать объекты.

Путин сказал, что, как и многие другие отрасли, строительный комплекс столкнулся с объективными трудностями, главная из них - это падение спроса. Президент предложил ряд мер, которые должны поддержать и отрасль и граждан.

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль. Дать людям дополнительные возможность с помощью государства улучшить свои жилищные условия. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5 годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге. Повторю, ставка для граждан составит 6,5%. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Обращаю внимание. Льготная пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года. Прошу правительство обеспечить скорейший запуск этой программы. По предварительным оценкам, на реализацию этой программы уже в 2020 году потребуется направить около 6 миллиардов рублей", - сказал Путин.

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