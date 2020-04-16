В крымском "Тайгане" родились редкие амурские тигры

На свет появились сразу четверо котят

В крымском сафари-парке прибавление - на свет появились сразу четыре амурских тигренка. Новорожденных перевели в специальные ясли, где сейчас их кормят и выхаживают специалисты. Котята очень уязвимы, в дикой природе выживает лишь один из десяти. Но в руках опытных зоологов этим редким хищникам можно ни о чём не беспокоиться.

Кричат - значит голодные. И так каждые два часа. У полосатых младенцев ещё не открылись глаза, но на запах и слух они уже безошибочно определяют, где находится дверь, через которую принесут молочную смесь.

Маска, перчатки, халат - в этом детском саду поддерживается абсолютная стерильность. Дело в том, что детёныши, которых выкармливают искусственно, не получили заряд иммунитета с молоком матери. И сейчас любой посторонний контакт, кроме кипера, который их выкармливает, представляет опасность.

В яслях выращивают сразу два потомства. Четыре детеныша амурских тигров и два белых львёнка. Редкие животные, от которых отказались родители.

"Мамаши бывают первородками, которые в принципе не знают, что с ними делать. Поэтому миссию по выкармливанию детёнышей на себя берут сотрудники зоопарка", - объяснила сотрудник ялтинского зоопарка Оксана Зубкова.

Здесь для них создан настоящий пансионат. Температурный режим - 22 градуса. Питание происходит 8 раз в сутки - специальной молочной смесью для котят. Новорожденным даже делают массаж.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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