ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В крымском "Тайгане" родились редкие амурские тигры

19:08
  • четверг
  • 16 апреля 2020

На свет появились сразу четверо котят

В крымском сафари-парке прибавление - на свет появились сразу четыре амурских тигренка. Новорожденных перевели в специальные ясли, где сейчас их кормят и выхаживают специалисты. Котята очень уязвимы, в дикой природе выживает лишь один из десяти. Но в руках опытных зоологов этим редким хищникам можно ни о чём не беспокоиться.

Кричат - значит голодные. И так каждые два часа. У полосатых младенцев ещё не открылись глаза, но на запах и слух они уже безошибочно определяют, где находится дверь, через которую принесут молочную смесь.

Маска, перчатки, халат - в этом детском саду поддерживается абсолютная стерильность. Дело в том, что детёныши, которых выкармливают искусственно, не получили заряд иммунитета с молоком матери. И сейчас любой посторонний контакт, кроме кипера, который их выкармливает, представляет опасность.

В яслях выращивают сразу два потомства. Четыре детеныша амурских тигров и два белых львёнка. Редкие животные, от которых отказались родители.

"Мамаши бывают первородками, которые в принципе не знают, что с ними делать. Поэтому миссию по выкармливанию детёнышей на себя берут сотрудники зоопарка", - объяснила сотрудник ялтинского зоопарка Оксана Зубкова.

Здесь для них создан настоящий пансионат. Температурный режим - 22 градуса. Питание происходит 8 раз в сутки - специальной молочной смесью для котят. Новорожденным даже делают массаж.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Новорожденные амурские тигрята
Новорожденные амурские тигрята
Новорожденные амурские тигрята
Новорожденные амурские тигрята
Новорожденные амурские тигрята
Новорожденные амурские тигрята
Тигр в вольере
Тигр в вольере
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.