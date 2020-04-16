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В Евросоюзе вспомнили о солидарности в борьбе с COVID-19

18:12
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Глава Еврокомиссии также признала, что в ЕС не были готовы к пандемии

В мире выявлено почти 2 миллиона 100 тысяч носителей коронавируса. Динамика распространения пока не снижается. Более четверти всех заболевших – американцы, отмечает "ТВ Центр".

Администрация Дональда Трампа колеблется между сохранением ограничительных мер и перезапуском экономики. Выбор пока не сделан, но виноватые, судя по всему, назначены. Нападки США направлены на Китай. Близкий к нынешней администрации телеканал Fox News сообщил, что якобы "нулевой пациент" работал в специальной лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. И именно с ним вирус вырвался во внешний мир. При этом канал подчеркнул, что разработки этой лаборатории не имели отношения к биологическому оружию. Пекин, естественно, на голословные обвинения тут же ответил опровержением по линии своего МИД.

В Европе виноватых пока не ищут. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен честно заявила, что Евросоюз был совершенно не готов к пандемии. Кроме того, она признала, что о пресловутой "европейской солидарности" все забыли, но пора к ней вернуться.

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