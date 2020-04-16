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Зигзагообразное ДТП на МКАД попало на видео

17:50
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Автомобиль перелетел пять полос МКАД несколько раз

Дептранс Москвы опубликовал видео, на котором легковой автомобиль перелетает пять полос МКАД несколько раз.

На кадрах можно заметить, как машина зигзагом пересекает полосы движения и ударяется об ограждение. Затем у автомобиля отвалились и покатились по проезжей части два колеса.

Несмотря на все это, пострадавших в результате ДТП нет, никого из участников дорожного движения не зацепило. По всех видимости, сказался режим самоизоляции, из-за которого машин на дорогах стало в разы меньше.

"Все закончилось хорошо, пострадавших нет, и даже ни одной машины не задето!", - заверили в департаменте транспорта.

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