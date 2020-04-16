В Москве резко снизился суточный рост новых случаев COVID-19

В столице действует режим самоизоляции и введены пропуска для передвижений

Оплата гостиничных и транспортных услуг будет осуществляться за счет городского бюджета. Такие меры столичное правительство предусмотрело для врачей, которые оказывают помощь в лечении пациентов с коронавирусом. Все это необходимо, чтобы снизить риск распространения инфекции. В столице действует режим самоизоляции и чтобы воспользоваться общественным транспортом, такси или личным автомобилем, необходимо иметь специальное разрешение.

К проверке документов москвичи относятся с пониманием и желают инспекторам здоровья. Они сегодня, после медиков, состоят в группе риска. Они патрулируют город круглосуточно. Соблюдать социальную дистанцию им не так просто. Ведь как проверить пропуск на расстоянии двух метров? И таких проверок в день - сотни.

Накануне в Москве случились очереди в метро. Но этот вопрос решили сразу. Сегодня в подземке пусто. На платформе не больше 10 человек. В столичном департаменте транспорта по поручению мэра Москвы уже переводят новую систему в автоматический режим. Там сказали, что пропуск будет привязан к "Тройке", "Стрелке" и социальным картам. Введут систему поэтапно.

Патрули автоинспекторов на МКАД - на пропускном посту. Утром загруженность дорог на въездах в столицу составляла 0 баллов. Разница с предыдущим днем заметна, хотя многие сегодня специально выезжали на работу пораньше.

- Вчера 40 минут стояли. А сегодня свободно, в течение трех минут проехал. Очень сильно ситуация изменилась.

Проверяют выборочно. В основном, автомобили, въезжающие в столицу из регионов. Но могут остановить и машину с московскими номерами.

"Можно сказать, что водители стали более сознательными. Все оформляют пропуска, нарушений практически не выявлено. Большинство пропусков, которые мы проверяем, они все работающие граждане, и пропуска им оформлял работодатель", - рассказал младший лейтенант полиции Алексей Козубовский.

О том, что нужно оставаться дома и лишний раз никуда не ехать, уже просили не раз. Пропускная система контроля должна удержать от не экстренных поездок тех, кто до сих пор безответственно относится к своему и здоровью других. И эти меры поддержали многие, среди них артисты и режиссеры.

"Чем меньше передвижений по городу, тем меньше заражений, тем меньше вызовов скорой помощи", - заявил режиссер Федор Бондарчук.

Совпадение или нет, но, по данным оперативного штаба, в Москве впервые с 11 апреля суточный прирост заболевших ниже, чем днем ранее на 400 человек. При этом выздоровели еще 189. На данный момент всего в столице инфицированных чуть более 16 тысяч. Из больниц выписаны уже почти 1400 человек. Врачи медицинских клиник и амбулаторных центров, где сейчас есть все необходимое оборудование для лечения COVID-19, на страже и работают в круглосуточном режиме. Именно поэтому мэр Москвы поручил бесплатно предоставлять места в гостиницах и услуги такси столичным медикам - расходы покроют из городского бюджета. Это делается для того, чтобы оградить от заболевания их семьи.

"Немаловажно и то, что временное проживание в гостиницах позволит оградить от риска заражения родных и близких медиков, минимизировав их контакт с внешней средой", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

А тем, кто сейчас в группе риска, не стоит выходить даже в аптеку. На выручку пенсионерам приходят волонтеры акции "Мы вместе". Приносят лекарства. Это то, что всегда пригодится – от кашля, от насморка, обезболивающие и жаропонижающие.

Детям из многодетных семей доставляют продукты. Уроки хоть и дома, но проходят. На перемене положенный обед никто не отменял. Люди все меньше стараются выходить из дома, ведь самое необходимое доставят. Москва, кажется, уже привыкла к такому режиму, а значит победа над эпидемией все ближе.

Елена Макарова, Елена Сахно, Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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