Все случаи ОРВИ в Москве будут считать подозрением на коронавирус

Это делается для того, что отследить раннюю степень заражения COVID-19

В Москве все случаи заболевания ОРВИ (Острые респираторные вирусные инфекции) будут рассматриваться как подозрение на коронавирус.

Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Это делается для того, чтобы отслеживать заболевших COVID-19 на раннем этапе.

"Вирус активно уже распространяется внутри города. В этих условиях отличить раннюю степень коронавируса от простой инфекции или простого ОРВИ достаточно сложно", - объяснила заммэра.

Все пациенты с ОРВИ и другими острыми заболеваниями дыхательных путей будут находиться под наблюдением врачей. В случае ухудшения состояния будет оперативно скорректирована терапия. Если у пациента будет подозрение на воспаление легких, он должен будет пройти обследование в амбулаторных КТ-центрах.

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