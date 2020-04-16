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Самолет МиГ-31 рухнул близ Караганды

18:15
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Во время полета загорелся один из двигателей

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Казахстане, близ аэропорта Караганды, во время выполнения планового полета.

После взлета произошел пожар в одном из двигателей, пишет ТАСС. Летчикам удалось направить самолет в сторону от населенных пунктов.

Самолет принадлежал Военно-воздушным силам Казахстана. Оба пилота живы, они сумели катапультироваться.

Расследованием крушения займется специально созданная комиссия.

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