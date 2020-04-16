Самолет МиГ-31 рухнул близ Караганды

Во время полета загорелся один из двигателей

Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел крушение в Казахстане, близ аэропорта Караганды, во время выполнения планового полета. После взлета произошел пожар в одном из двигателей, пишет ТАСС. Летчикам удалось направить самолет в сторону от населенных пунктов. Самолет принадлежал Военно-воздушным силам Казахстана. Оба пилота живы, они сумели катапультироваться. Расследованием крушения займется специально созданная комиссия. Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"