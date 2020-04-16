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Владимир Путин перенес парад Победы

18:12
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Он состоится позже в этом году

Парад Победы 9 мая не состоится из-за рисков, связанных с распространением коронавируса. Об этом заявил на встрече с членами Совета безопасности Владимир Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка" все же состоятся, но позже в 2020 году.

"Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 Мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно, разумеется, в нынешнем, 2020 году, тем более, что весь этот год объявлен Годом памяти и славы", - сказал президент.

Глава государства пояснил, что риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдет к 9 мая, еще чрезвычайно высоки. "Это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - подчеркнул Путин.

Он уверен, что праздник 9 Мая будет отмечаться в каждой семье и будет объединять общество, как и всегда.

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