В России не осталось регионов без коронавируса

Последней стала Республика Алтай
На Алтае выявили первый случай коронавирусной инфекции – республика до текущего момента была единственным российским регионом, "чистым" от COVID-19.
Заболевшая – жительница Онгудайского района, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе.
Теперь во всех 85 регионах страны есть случаи заражения коронавирусом, передает "Газета.Ru".
Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Больше всего заболевших в Москве (16 146), Подмосковье (3 054) и Санкт-Петербурге (1 083). Меньше всего в Ненецком и Чукотском автономных округах. Там зарегистрированы по одному заболевшему коронавирусом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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