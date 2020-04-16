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В России не осталось регионов без коронавируса

18:37
  • четверг
  • 16 апреля 2020

Последней стала Республика Алтай

На Алтае выявили первый случай коронавирусной инфекции – республика до текущего момента была единственным российским регионом, "чистым" от COVID-19.
Появились новые данные об инкубационном периоде коронавируса

Заболевшая – жительница Онгудайского района, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе.

Теперь во всех 85 регионах страны есть случаи заражения коронавирусом, передает "Газета.Ru".

Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Больше всего заболевших в Москве (16 146), Подмосковье (3 054) и Санкт-Петербурге (1 083). Меньше всего в Ненецком и Чукотском автономных округах. Там зарегистрированы по одному заболевшему коронавирусом. 

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