Власти столицы прорабатывают с банками вопрос предоставления субсидий по упрощенной форме

По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 миллиардов рублей

Власти Москвы прорабатывают вопрос сотрудничества с банками по предоставлению субсидий столичному бизнесу по упрощенной форме. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы московской мэрии, это сделают в рамках реализации инициативы мэра Сергея Собянина о дополнительном выделении от 20 до 30 миллиардов рублей для субсидирования процентных ставок субъектов малого предпринимательства.

"Мы прорабатываем сейчас наше взаимодействие с крупнейшими банками. В первую очередь это Сбербанк, который является одним из крупнейших держателей кредитного портфеля субъектов малого предпринимательства. Мы сделаем формат предоставления субсидий в максимально упрошенной форме. Подпишем необходимые соглашения с банковским сектором, чтобы предприниматель мог обратиться за соответствующей мерой поддержки, направив простое заявление в электронной форме", - сказал заммэра.

Ранее власти Москвы приняли решение запустить третий пакет мер по поддержке бизнеса столицы. В частности, будет запущена беспрецедентна программа кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности. По новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности ставка будет субсидирована до 8%.

Видео: Собянин рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин ранее предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности сотрудников по состоянию на 1 апреля. Исходя из суммы в 12130 рублей на одного сотрудника в месяц.

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