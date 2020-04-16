Крушение МиГ-31 в Казахстане засняли на видео

Пилоты в больнице

В Сети появилось видео падения военного самолета МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана.

После взлета произошел пожар в одном из двигателей, этот момент очевидцы засняли на камеру. После команды катапультироваться, пилоты направили самолет в поле, чтобы избежать столкновения с жилым массивом.

Ранее стало известно, что истребитель-перехватчик МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана потерпел крушение близ аэропорта Караганды. Летчики выжили, но получили травмы. Их доставили санавиацией в одну из местных больниц.

Специальная комиссия занялась расследованием инцидента.

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