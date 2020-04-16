"Разделяю ваши чувства": Путин обратился к участникам "Бессмертного полка"

Президент пообещал провести шествие позже в 2020 году

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам из-за переноса акции "Бессмертный полк". Глава государства пообещал провести шествие позже в 2020 году.

В четверг Путин поручил отложить подготовку к празднованию 75-летия Победы в России. На неопределенный срок переносятся Парады Победы в Москве и в других регионах. Не состоится в мае также шествие "Бессмертный полк". Отменены до особого распоряжения и другие массовые мероприятия, запланированные в рамках празднования Дня Победы.

"В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан – участникам всенародной акции "Бессмертный полк". Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии", - заявил Путин на совещании с членами Совета безопасности.

Изменения в графике празднования Дня Победы вносятся из-за распространения коронавируса в России, пояснил президент. Он пообещал, что "мы заставим отступить угрозу".

"И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году. Тем более что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов", - обещает глава государства.

Видео: обращение Путина к россиянам в связи с переносом празднования 75-летия Победы

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