Готовившего нападение на школу подростка привлекут по трем статьям

В том числе о приготовлении к теракту

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, который готовил нападение на школу в Красноярске.

Дело расследуется по трем статьям: "Приготовление к террористическому акту", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Незаконное изготовление взрывных устройств". Глава СКР Александр Бастрыкин намерен лично следить за ходом расследования.

По предварительным данным, преступный умысел у подростка возник в январе 2020 года. Он отыскал в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, обзавелся охотничьим ружьем 16 калибра и 19 патронами к нему. Свой арсенал он спрятал в надворной постройке, принадлежащей его отцу.

Отвечая на вопрос сотрудника ФСБ, когда планировалось нападение, задержанный ответил: "19-20 апреля". На данный момент юноша задержан.

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