В помещении Большого театра зарезали человека

Мужчина истек кровью на месте
В производственном комплексе Большого театра в Москве зарезали человека.
ЧП произошло в художественно-производственных мастерских театра на улице Плеханова. По данным РЕН ТВ, между двумя дежурившими техническими специалистами произошел конфликт, в ходе которого один из них схватил нож и ударил оппонента.
Пострадавший скончался на месте. Подозреваемого оперативно задержали. Сейчас он дает показания. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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