В помещении Большого театра зарезали человека

Мужчина истек кровью на месте

В производственном комплексе Большого театра в Москве зарезали человека.

ЧП произошло в художественно-производственных мастерских театра на улице Плеханова. По данным РЕН ТВ, между двумя дежурившими техническими специалистами произошел конфликт, в ходе которого один из них схватил нож и ударил оппонента.

Пострадавший скончался на месте. Подозреваемого оперативно задержали. Сейчас он дает показания. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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