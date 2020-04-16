В Пятигорске введут карантин из-за ухудшения обстановки по коронавирусу

Мэр города уволен

В Пятигорске зафиксировано ухудшение обстановки в связи с распространением коронавируса. В городе введут карантин согласно предписанию Роспотребнадзора.

Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, из-за непростой эпидобстановки пост мэра Пятигорска покинул Андрей Скрипник. Его обязанности временно будет исполнять Лев Травнев.

Владимиров заявил о необходимости "срочно ломать эту ситуацию" (ухудшение обстановки из-за распространения COVID-19).

В четверг диагноз "коронавирус" подтвердился еще у 28 человек на Ставрополье. Всего заразились 143 жителя края.

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