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Пасха 2020: традиции и запреты в светлый день

10:43
  • пятница
  • 17 апреля 2020

В этом году коронавирус внес свои коррективы

Заканчиваются семь недель строгого Великого поста, позади холодная зима, впереди светлый праздник Вознесения Христова, который вселяет в сердца людей свет и надежду.
Как освятить куличи и яйца дома

На Пасху христиане приветствуют друг друга самой важной новостью для верующих : "Христос Воскресе!" И подтверждают приветствие словами: "Воистину Воскресе!"

Россияне тщательно готовятся к празднику Пасхи, очищают свои души во время поста, вспоминают последние дни земной жизни Христа. ТВЦ.RU подготовил подборку советов, как провести Пасху в этом году, 19 апреля, чтобы вас и вашу семью постигла благодать.

Ночь перед Пасхой. Несмотря на то, что Великий пост уже закончен, до утра нельзя предаваться плотским утехам и чревоугодию, сквернословить и употреблять алкоголь.

В этом году не будет ночной службы в храме. Прихожане смогут обратиться к богу с помощью онлайн-трансляций пасхального богослужения. Верующим следует оставаться дома, освятить куличи и яйца можно самостоятельно. Для этого нужно окропить их святой водой и прочитать молитву "Воскресный тропарь второго гласа". После 12 ночи нужно отведать пасхи и лечь спать.

Стол на Пасху обычно собирается богатым и изобильным. Хозяйки достают лучшие скатерти, все ломится от разнообразия блюд. Это привлечет успех и процветание в дом. Однако стоит помнить, что из поста нужно выходить умеренно. Нельзя сразу налегать на мясо и выпивку.

В этот день принято радоваться, угощать других и приглашать в дом гостей. Однако в сложившейся эпидемиологической обстановке, наша редакция рекомендует вам придерживаться режима самоизоляции и отмечать Пасху в узком кругу домочадцев.

Крошки, оставшиеся после пасхального застолья, нужно собрать и выкинуть вслед гостям, чтобы привлечь достаток. Нельзя выносить мусор в праздничное воскресение, иначе вместе с ним уйдет финансовое благополучие.

На Пасху принято думать о будущем урожае. Для того, чтобы год выдался плодородным, следует зарыть крашеное яичко в приготовленные для посева пшеничные зерна. Для собственного дачного участка подойдет яичная скорлупа – ее нужно измельчить и закопать в огороде.

Стоит уделить внимание погоде в пасхальный день – она многое может рассказать о грядущих месяцах. Если идет дождь, то и вся весна будет дождливая, если погода мрачная – жди холодного лета, если выпал снег – то это к богатому урожаю и теплому лету.

По христианским канонам, на Пасху ходить на кладбище нельзя. Поминают ушедших через неделю – на Красную горку (26 апреля). А для посещения кладбища есть отдельный день - Радоница (28 апреля). Но в этот раз се столичные и подмосковные кладбища будут закрыты для свободного посещения. Навестить могилы близких можно будет после окончания режима самоизоляции.

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Освящение куличей накануне праздника Пасхи
Освящение куличей накануне праздника Пасхи
Освящение куличей накануне праздника Пасхи
Освящение куличей накануне праздника Пасхи
Освящение куличей накануне праздника Пасхи
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