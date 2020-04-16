В России разрешили лечить коронавирус гидроксихлорохином

Ранее более 68 тысяч упаковок с препаратом прибыли из Китая

В России разрешили лечить пациентов с коронавирусом препаратом гидроксихлорохин. Это незарегистрированный в нашей стране препарат, который поставили из Китая.

Распоряжение об использовании гидроксихлорохина для лечения COVID-19 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Правительство России поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии применять, хранить и распределять это лекарство среди медицинских организаций.

Ранее Китай безвозмездно передал России более 68 тысяч упаковок гидроксихлорохина.

Гидроксихлорохин используют при ревматоидном артрите и малярии.

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