В России разрешили лечить коронавирус гидроксихлорохином

Ранее более 68 тысяч упаковок с препаратом прибыли из Китая
В России разрешили лечить пациентов с коронавирусом препаратом гидроксихлорохин. Это незарегистрированный в нашей стране препарат, который поставили из Китая.
Распоряжение об использовании гидроксихлорохина для лечения COVID-19 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Правительство России поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии применять, хранить и распределять это лекарство среди медицинских организаций.
Ранее Китай безвозмездно передал России более 68 тысяч упаковок гидроксихлорохина.
Гидроксихлорохин используют при ревматоидном артрите и малярии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"