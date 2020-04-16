Опубликовано видео горящего грузовика после взрыва в Чечне

В результате ДТП никто не пострадал

В Чечне в результате столкновения двух автомобилей произошел взрыв. ТВЦ.RU публикует видео с места аварии.

ДТП произошло в селе Алхан-Кала. Там столкнулись грузовая "Газель" и иномарка Land Rover. "Произошло возгорание грузового автомобиля и последующий взрыв газового баллона", - сообщили в МЧС по Чечне.

Жертв и пострадавших нет. Пожар на месте аварии уже ликвидирован. Грузовик почти полностью сгорел. По факту происшествия проводится проверка.

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