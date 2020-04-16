Лежащий в Коммунарке Васильев пожаловался на дурман и апатию

Модельер спасается, как может

Историк моды Александр Васильев получил результаты теста на коронавирус.

Ранее 61-летнего модельера госпитализировали с двусторонней пневмонией в больницу в Коммунарке. Однако сегодня стало известно, что коронвавируса у него нет. Он дважды сделал тест и дважды получил отрицательный результат.

Несмотря на это, Васильев продолжит лечиться в Коммунарке, речь о выписке пока что не идет. Ведущий предположил, что его выпишут после православной Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля.

"Лечение, которое мне назначено, обладает несколько дурманящими свойствами - мне все время хочется спать, и я ощущаю совершенно не характерную для меня апатию. Врачи утверждают, что это абсолютно нормальная реакция организма", - написал он в своем Instagram.

Васильев рассказал, что старается не грустить и не унывать. В свободное время он слушает песни Олега Анофриева, Далиды и группы ABBA, читает книгу Михаила Мейлаха и придумывает новые посты для социальных сетей.

Ранее коронавирус подтвердился у певцов Стаса Михайлова, Льва Лещенко и его жены. С подозрением на коронавирус были госпитализированы исполнители Игорь Николаев и Надежда Бабкина.

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