Лукашенко назвал пандемию коронавируса уроком для наркоманов и "курцов"

Вирус дал возможность переосмыслить жизнь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел положительные аспекты в пандемии коронавируса.

Вирус дал понять наркоманам и курильщикам, что нужно бережно относиться к своему организму, передает интернет-портал "Дни.ру".

"Для наркоманов и курцов это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом", - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер призвал всех подумать о том, как организовать свою жизнь после окончания пандемии COVID-19.

По последним данным, в Белоруссии 4 204 зараженных коронавирусом, умерли 40 человек. Лукашенко не намерен вводить всеобщий карантин, в начале апреля он отказывался верить в "коронавирусы".

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