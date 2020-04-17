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Грозит ли мировой экономике коллапс из-за коронавируса?

08:32
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Последствия пандемии коронавируса для мировой экономики обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему вопреки пессимистичным прогнозам большинства экспертов Международный валютный фонд придерживается позитивного сценария? Откуда в следующем году может взяться экономический рост? И поможет ли нефтяная сделка выйти из кризиса?

На вопросы Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев.

"Предыдущий кризис 2009 года – минус полпроцентра мирового ВВП, сейчас они дают минус три. То есть формально за послевоенный период это самый большой кризис", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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