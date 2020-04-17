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"Союз МС-15" с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

08:42
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Корабль сел близ казахстанского города Жезказган

Корабль "Союз МС-15" с тремя членами экипажа на борту - космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами НАСА Эндрю Морганом и Джессикой Меир, - успешно приземлился в казахстанской степи.

Встречать космонавтов будут с повышенными мерами предосторожности из-за бушующей на Земле пандемии коронавируса.

Ранее "ТВ Центр" сообщал, что "Союз" отстыковался от МКС утром в пятницу в штатном режиме. За время экспедиции экипаж провёл несколько десятков научных экспериментов, принял 5 грузовых кораблей и совершил рекордное количество выходов в открытый космос. Сейчас на МКС продолжают работать космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт Кристофер Кэссиди.

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