"Союз МС-15" с тремя космонавтами приземлился в Казахстане

Корабль сел близ казахстанского города Жезказган

Корабль "Союз МС-15" с тремя членами экипажа на борту - космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами НАСА Эндрю Морганом и Джессикой Меир, - успешно приземлился в казахстанской степи.

Встречать космонавтов будут с повышенными мерами предосторожности из-за бушующей на Земле пандемии коронавируса.

Ранее "ТВ Центр" сообщал, что "Союз" отстыковался от МКС утром в пятницу в штатном режиме. За время экспедиции экипаж провёл несколько десятков научных экспериментов, принял 5 грузовых кораблей и совершил рекордное количество выходов в открытый космос. Сейчас на МКС продолжают работать космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт Кристофер Кэссиди.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"