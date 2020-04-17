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Коронавирус в Москве: за сутки скончались 14 человек

08:19
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Самому младшему было 29 лет

По информации оперативного штаба, за прошлые сутки в России выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. Полностью выздоровели еще 318 человек, зафиксировано 34 летальных исхода. Общее число заболевших COVID-19 в стране за все время - 27938. Выздоровели 2304 человека. Эти данные актуальны на 8:00 17 апреля.

Накануне поздно вечером оперативный штаб столицы сообщил, что в городе скончались еще 14 человек с коронавирусом. Самому младшему было 29 лет. Большинство из умерших имели сопутствующие заболевания.

В Роспотребнадзоре сообщили, что под постоянным медицинским контролем сейчас находятся около 127 тысяч человек. Только за последние сутки специалисты провели более 95 тысяч тестов на коронавирус. А за весь период - свыше 1,6 миллиона исследований.

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