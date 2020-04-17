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В многофункциональном центре в Нижнем Новгороде установили медоборудование

08:53
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Минобороны возводит 16 многофункциональных военных медицинских центров

Один из 16 многофункциональных медицинских центров построен военными в Нижнем Новгороде и практически готов к работе. Там завершена установка и монтаж компьютерного томографа, аппарата УЗИ и другого современного оборудования, передает "ТВ Центр".

Военные специалисты провели подключение и наладку медицинской техники. Накануне в Нижний Новгород прибыли врачи, в их числе, инфекционисты и пульмонологи. Специалисты прошли обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Возведение остальных подобных объектов в 15 регионах страны идет с опережением графика. Работы ведутся круглосуточно. Строительство центров начато по поручению Владимира Путина.

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