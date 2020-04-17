Угроза второй волны: последние данные о распространении коронавируса в мире

Ситуация остается непростой

Инфицированы 2 миллиона 158 тысяч человек - таковы последние данные по выявленным случаям заражения коронавирусом в мире, передает "ТВ Центр".

На фоне осторожного снятия ограничений европейскими странами ВОЗ предупредила о том, что Старый свет все еще в эпицентре бури. Кроме того есть угроза второй волны заболевания коронавирусом. Поэтому, по словам специалистов, нельзя ослаблять бдительность.

Япония, несмотря на то что далеко не в лидерах по числу заболевших - там 9 тысяч заразившихся, вводит режим ЧС на территории всей страны до 6 мая, пишут "Известия". Ранее особое положение действовало в семи префектурах.

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