ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Угроза второй волны: последние данные о распространении коронавируса в мире

08:27
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Ситуация остается непростой

Инфицированы 2 миллиона 158 тысяч человек - таковы последние данные по выявленным случаям заражения коронавирусом в мире, передает "ТВ Центр".
Лукашенко назвал пандемию коронавируса уроком для наркоманов и "курцов"

На фоне осторожного снятия ограничений европейскими странами ВОЗ предупредила о том, что Старый свет все еще в эпицентре бури. Кроме того есть угроза второй волны заболевания коронавирусом. Поэтому,  по словам специалистов, нельзя ослаблять бдительность.

Япония, несмотря на то что далеко не в лидерах по числу заболевших - там 9 тысяч заразившихся, вводит режим ЧС на территории всей страны до 6 мая, пишут "Известия". Ранее особое положение действовало в семи префектурах.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи
Врачи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.