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Из Германии вывезли священный камень Куэка

09:32
  • пятница
  • 17 апреля 2020

Он вернулся в Венесуэлу

В Венесуэлу из Германии вернулся священный камень "Бабушка Куэка". 30-тонный монолит из яшмы встретили в морском порту, передает "ТВ Центр".
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Куэка считается святыней народа Пемон, проживающего на юге боливарианской республики. В 98-м году, вопреки протестам местных жителей, тогдашнее правительство страны передало камень германскому скульптору. Позже в составе художественной композиции глыба была установлена в парке Берлина.

И только спустя 10 лет переговоров между Венесуэлой и Германией "Бабушка Куэка" вернулась на историческую родину.

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