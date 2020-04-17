Из Германии вывезли священный камень Куэка

Он вернулся в Венесуэлу

В Венесуэлу из Германии вернулся священный камень "Бабушка Куэка". 30-тонный монолит из яшмы встретили в морском порту, передает "ТВ Центр".

Куэка считается святыней народа Пемон, проживающего на юге боливарианской республики. В 98-м году, вопреки протестам местных жителей, тогдашнее правительство страны передало камень германскому скульптору. Позже в составе художественной композиции глыба была установлена в парке Берлина.

И только спустя 10 лет переговоров между Венесуэлой и Германией "Бабушка Куэка" вернулась на историческую родину.

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