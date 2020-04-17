Около 20 человек эвакуированы из горящего здания в центре Москвы

Дом 1910 года постройки

Второй номер сложности присвоен пожару в центре столицы. На улице Большая Молчановка горит пятиэтажное здание с двумя мансардами. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

"По адресу Большая Молчановка, 17 произошло загорание в перекрытиях между вторым, третьим и четвертым этажами пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара уточняется, часть людей эвакуировалась самостоятельно", - сообщили в экстренных службах агентству ТАСС.

Причины возгорания выясняются. По предварительным данным, сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать из здания 18 человек. Уточняется, что здание по этому адресу было построено в 1910 году архитектором . Херсонским и использовалось как доходный дом.

Агентство РИА Новости сообщает, что пожар вспыхнул в пятиэтажном офисном здании старой постройки. Огонь распространяется по перекрытиям.

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